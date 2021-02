Coronavirus | 11 641 nuovi casi e 270 decessi in 24 ore

(Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 11.641 idiin Italia (ieri 13.442) a fronte di 206.789 tamponi effettuati su un totale di 34.362.726 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 270 iper un totale di 91.273 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi diventano 2.636.738 itotali di Covid in Italia.Attualmente i positivi sono 427.024 (-10 rispetto a ieri), 405.651 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 19.266 di cui 2.107 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri).I dimessi/guariti sono 2.118.441 con un incremento di 11.380 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di...

you_trend : ?? #Coronavirus, 07/02/21 • Attualmente positivi: 427.024 • Deceduti: 91.273 (+270) • Dimessi/Guariti: 2.118.441 (+… - RaiNews : Coronavirus: 11.641 nuovi casi e 270 vittime - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Nelle ultime 24 ore sono stati 11.641 i test #positivi al #coronavirus registrati in #Italia. Ieri i positivi erano 13.442.… - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino nazionale: 11.641 nuovi casi e 270 decessi - Herbert403 : Coronavirus, i dati: 11.641 nuovi casi in 24 ore con 206.789 tamponi. Altri 270 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 641

Nelle ultime 24 ore sono stati 11.i test positivi alregistrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.442. Le vittime sono 270, a fronte delle 385 di ieri. Sono stati 206.789 i ...Dai consueti dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati 11.i test positivi alregistrati in Italia, in calo rispetto ai 13.442 registrati ieri. Scendono notevolmente per la prima volta le vittime: sono 270, a fronte delle 385 di ieri. E ...I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati oggi sono 206.789 (ieri erano stati 282.407) 270 i morti (ieri erano stati 385). La percentuale di tamponi positivi è al 5,6% (ieri era stato de ...I decessi odierni sono 270 (ieri erano +385), per un totale di 91.273 vittime da febbraio 2020. I decessi, comunque, sono meno di 300 per la terza volta nel 2021, vedi 237 morti di domenica 31 gennaio ...