Che Tempo Che fa e Non è l’Arena, anticipazioni ed ospiti puntate 7 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) anticipazioni di Che Tempo Che Fa e Non l’Arena . Ecco gli ospiti di Fabio Fazio su Rai Tre, dalle ore 20.00 e di Massimo Giletti su La7, dalle ore 20.30. anticipazioni dei due talk della domenica Questa sera, domenica 7 febbraio, torna la sfida tra i due talk Che Tempo Che Fa e Non è l’Arena . Su Rai Tre Fabio Fazio intervisterà i suoi illustri ospiti dalle ore 20.00, mentre le inchieste di Massimo Giletti andrà in onda dalle ore 20.30 su La7. Partiamo con le anticipazioni della trasmissione di Rai Tre. Fervono in tutto Viale Mazzini i preparativi per l’arrivo di Barack Obama e di sua moglie Michelle Obama. Fabio Fazio intervisterà l’ex Presidente degli Stati Uniti in un lungo confronto. Si parlerà ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 7 febbraio 2021)di CheChe Fa e Non. Ecco glidi Fabio Fazio su Rai Tre, dalle ore 20.00 e di Massimo Giletti su La7, dalle ore 20.30.dei due talk della domenica Questa sera, domenica 7, torna la sfida tra i due talk CheChe Fa e Non è. Su Rai Tre Fabio Fazio intervisterà i suoi illustridalle ore 20.00, mentre le inchieste di Massimo Giletti andrà in onda dalle ore 20.30 su La7. Partiamo con ledella trasmissione di Rai Tre. Fervono in tutto Viale Mazzini i preparativi per l’arrivo di Barack Obama e di sua moglie Michelle Obama. Fabio Fazio intervisterà l’ex Presidente degli Stati Uniti in un lungo confronto. Si parlerà ...

ZZiliani : Non è tanto il rigore non dato (non è certo una novità), ma che in tv i telecronisti non dicano una parola in tempo… - marattin : I quotidiani oggi riportano che la Corte dei Conti avrebbe definito “auspicabile” una nuova imposta patrimoniale. E… - emenietti : è un po’ come se avessimo chiesto a claudio abbado di dirigere la banda di paese, quella coi fiati che stonano e il… - BrayanWilxander : Qui per dirvi che a Riccione c’è un tempo di merda - Raggelante : Amo la notifica di Instagram quando ti dice che 'Tizio ha pubblicato una storia dopo un po' di tempo' perché pare t… -