Calenda: “Da Renzi crisi sgangherata, spero Draghi fino a 2023” (Di domenica 7 febbraio 2021) “Renzi ha aperto la crisi in modo sgangherato, poi Mattarella ha chiamato i giri e per me la questione è finita lì. Possiamo discutere in eterno di Renzi e Conte ma in questa fase serve il foglio bianco”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a Sky Tg24. Una fase che, secondo Calenda, deve durare. “Quanto deve durare il governo Draghi? Io spero fino a fine legislatura”. “Tecnico o politico? Deve decidere Draghi quale struttura di governo garantisce il miglior funzionamento per entrare subito in partita perché non siamo in un momento normale, non abbiamo sei mesi per far funzionare le cose, bisogna partire subito”, afferma il leader di Azione. Secondo Calenda, “questa è stata la legislatura più pazza del mondo, ho ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) “ha aperto lain modo sgangherato, poi Mattarella ha chiamato i giri e per me la questione è finita lì. Possiamo discutere in eterno die Conte ma in questa fase serve il foglio bianco”. Lo dice Carlo, leader di Azione, a Sky Tg24. Una fase che, secondo, deve durare. “Quanto deve durare il governo? Ioa fine legislatura”. “Tecnico o politico? Deve deciderequale struttura di governo garantisce il miglior funzionamento per entrare subito in partita perché non siamo in un momento normale, non abbiamo sei mesi per far funzionare le cose, bisogna partire subito”, afferma il leader di Azione. Secondo, “questa è stata la legislatura più pazza del mondo, ho ...

giorgiocerutti : RT @gabrielepillit1: Secondo Calenda Renzi ha aperto la crisi in modo sgangherato. Giuro! Ascoltato poco fa a radio radicale. Ricordare a R… - AlessandroPipi4 : @konomoronao @lageloni Purtroppamente quando scende Renzi, sale Calenda. Più o meno quello che accade tra Giorgia e Matteo - GiuseppeCorini : @ConteZero76 @ricraspanti @PoliticaPerJedi Ah, poi secondo te Lega Renzi (che ha dietro molti fondi e principi a cu… - 5stecche : RT @gabrielepillit1: Secondo Calenda Renzi ha aperto la crisi in modo sgangherato. Giuro! Ascoltato poco fa a radio radicale. Ricordare a R… - robertoracc : RT @gabrielepillit1: Secondo Calenda Renzi ha aperto la crisi in modo sgangherato. Giuro! Ascoltato poco fa a radio radicale. Ricordare a R… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Renzi Calenda: "Da Renzi crisi sgangherata, spero Draghi fino a 2023"

Possiamo discutere in eterno di Renzi e Conte ma in questa fase serve il foglio bianco". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a Sky Tg24. Una fase che, secondo Calenda, deve durare. "Quanto deve ...

Calenda: 'Da Renzi crisi sgangherata, spero Draghi fino a 2023'

Possiamo discutere in eterno di Renzi e Conte ma in questa fase serve il foglio bianco'. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a Sky Tg24. Una fase che, secondo Calenda, deve durare. 'Quanto deve ...

Calenda: "Da Renzi crisi sgangherata, spero Draghi fino a 2023" Adnkronos Calenda: “Da Renzi crisi sgangherata, spero Draghi fino a 2023”

"Renzi ha aperto la crisi in modo sgangherato, poi Mattarella ha chiamato i giri e per me la questione è finita lì. Possiamo discutere in eterno di Renzi ...

Renzi felice per Draghi: “Ho reso un servizio al Paese”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi esulta per il governo Draghi: “Mi hanno insultato ma ho reso un servizio al Paese, sono rilassato e felice” “Mi hanno ricoperto di insulti e ho perso potere. Ma h ...

Possiamo discutere in eterno die Conte ma in questa fase serve il foglio bianco". Lo dice Carlo, leader di Azione, a Sky Tg24. Una fase che, secondo, deve durare. "Quanto deve ...Possiamo discutere in eterno die Conte ma in questa fase serve il foglio bianco'. Lo dice Carlo, leader di Azione, a Sky Tg24. Una fase che, secondo, deve durare. 'Quanto deve ..."Renzi ha aperto la crisi in modo sgangherato, poi Mattarella ha chiamato i giri e per me la questione è finita lì. Possiamo discutere in eterno di Renzi ...Il leader di Italia Viva Matteo Renzi esulta per il governo Draghi: “Mi hanno insultato ma ho reso un servizio al Paese, sono rilassato e felice” “Mi hanno ricoperto di insulti e ho perso potere. Ma h ...