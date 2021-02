Boxe in lutto, Leon Spinks ci ha lasciati: entrò nel mito battendo Muhammad Alì per il Mondiale (Di domenica 7 febbraio 2021) Leon Spinks ci ha lasciati. Il mondo della Boxe è in lutto per la scomparsa di uno dei nomi più noti agli appassionati della nobile arte, per un semplice motivo: è stato uno dei cinque uomini in grado di sconfiggere Muhammad Alì, il più grande di tutti. Lo statunitense si è spento a Las Vegas, aveva 67 anni e combatteva da tempo contro un tumore. Campione Olimpico a Montreal 1976 tra i mediomassimi, l’anno successivo passò tra i professionisti e il 15 febbraio 1978 firmò l’impresa che lo ha reso memorabile per una vita intera: ad appena 24 anni sconfisse Alì, trionfando ai punti dopo 15 round massacranti e laureandosi Campione del Mondo dei pesi massimi. Sei mesi dopo venne però battuto da Alì nella rivincita. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)ci ha. Il mondo dellaè inper la scomparsa di uno dei nomi più noti agli appassionati della nobile arte, per un semplice motivo: è stato uno dei cinque uomini in grado di sconfiggereAlì, il più grande di tutti. Lo statunitense si è spento a Las Vegas, aveva 67 anni e combatteva da tempo contro un tumore. Campione Olimpico a Montreal 1976 tra i mediomassimi, l’anno successivo passò tra i professionisti e il 15 febbraio 1978 firmò l’impresa che lo ha reso memorabile per una vita intera: ad appena 24 anni sconfisse Alì, trionfando ai punti dopo 15 round massacranti e laureandosi Campione del Mondo dei pesi massimi. Sei mesi dopo venne però battuto da Alì nella rivincita. Foto: Lapresse

Damianodanny1 : ULTIMO RUGGITO DEL LEON SPINKS – BOXE IN LUTTO, SE NE VA A 67 ANNI L’EX CAMPIONE AMERICANO CHE NEL 1978 STRAPPÒ IL… - fight_shield : Lo storico pugile americano fu medaglia d'oro alle #Olimpiadi del 1976 ed era maggiormente noto come uno dei rivali… - infoitsport : Leon Spinks, la boxe è in lutto: morto il pugile che sconfisse Muhammad Alì - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LUTTO - Boxe, morto Leon Spinks, nel 1978 strappò il titolo a Muhammad Ali - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: L’ULTIMO RUGGITO DEL LEON SPINKS – SE NE VA A 67 ANNI L’EX CAMPIONE CHE STRAPPO'IL TITOLO A ALI -