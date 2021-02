Bologna, Soriano: «Vogliamo uscire dalla zona calda della classifica» (Di domenica 7 febbraio 2021) Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni. «E’ una partita molto importante per entrambe, il Parma metterà in campo tanto perché si gioca molto. Anche noi siamo stati in una situazione delicata e non dobbiamo essere da meno per l’atteggiamento. Cercheremo di fargli male e di fare punti, perché Vogliamo uscire dalla zona calda». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Roberto, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma Roberto, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni. «E’ una partita molto importante per entrambe, il Parma metterà in campo tanto perché si gioca molto. Anche noi siamo stati in una situazione delicata e non dobbiamo essere da meno per l’atteggiamento. Cercheremo di fargli male e di fare punti, perché». Leggi su Calcionews24.com

