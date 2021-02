Basta con la distruzione dal basso, invocano dallo chalet di Mergellina (Di domenica 7 febbraio 2021) Giornata sismica allo chalet di Mergellina di Peppino cameriere con scosse provenienti dai Campi Flegrei e sconvolgimenti provenienti dallo Stadio Marassi di Genova. Ma cher’è, chiede don Ciccio portiere di palazzo a Salvatore pittore di alici. E che sto tanto allergico ca quase quase me mettesse a chiagnere pe’ ‘sta ‘nfelicità, risponde il pittore d’alici Salvatore. Si capisce, commenta Gennaro Piromallo salumiere, è a causa del Napoli a Genova. Ventiquattro tiri a campare, si addolora Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Ho una soluzione, annuncia Pasquale Pazienza giornalista on-line. Dite, dite, lo incoraggia Saverio Malaspina ragioniere. Ho visto Liverpool-Manchester City, declama il giornalista on-line Pasquale Pazienza, Basta con la costruzione dal basso, il Liverpool che è il Liverpool ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Giornata sismica allodidi Peppino cameriere con scosse provenienti dai Campi Flegrei e sconvolgimenti provenientiStadio Marassi di Genova. Ma cher’è, chiede don Ciccio portiere di palazzo a Salvatore pittore di alici. E che sto tanto allergico ca quase quase me mettesse a chiagnere pe’ ‘sta ‘nfelicità, risponde il pittore d’alici Salvatore. Si capisce, commenta Gennaro Piromallo salumiere, è a causa del Napoli a Genova. Ventiquattro tiri a campare, si addolora Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Ho una soluzione, annuncia Pasquale Pazienza giornalista on-line. Dite, dite, lo incoraggia Saverio Malaspina ragioniere. Ho visto Liverpool-Manchester City, declama il giornalista on-line Pasquale Pazienza,con la costruzione dal, il Liverpool che è il Liverpool ...

