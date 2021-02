Barrow si riprende il Bologna | il Parma sprofonda

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ilconquista tre punti fondamentali per allontanare la zona retrocessione. Buio pesto, invece, per ildi D’Aversa. Una vittoria importante, quasi vitale per ildi Mihajlovic. Quando i tre punti non arrivano, il vortice delle polemiche rischia di risucchiarti senza poi darti modo di uscire facilmente. Il derby d’Emilia, giocato oggi contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Un gol per tempo per la squadra di Pioli , chela sua corsa dopo le due sconfitte ... si va verso un turno di stop Mihajlovic piazzacentravanti, con Orsolini, Soriano e Sansone alle ...... para Donnarumma in allungo 58': Tentativo di Orsolini ben servito da, la palla è deviata da Theo Hernandez in angolo, ma Orsolini aveva commesso fallo su Theo Hernandez 57':il gioco ...Nel momento migliore dei parmensi, arriva il raddoppio dei felsinei: Barrow che marca così un match praticamente perfetto. Bologna che vola sull'entusiasmo del raddoppio e si mette così in tasca 3 ...Il Parma continua nella sua astenia da gol in casa: 55 giorni, e nemmeno contro il Bologna va meglio. Con poca fatica, qualche contropiede e un po di - ParmaPress24 ...