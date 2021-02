Spezia, infortunio Terzi: le condizioni del difensore (Di sabato 6 febbraio 2021) Claudio Terzi si è infortunato nel corso di Sassuolo-Spezia Lo Spezia, nel corso della partita in casa del Sassuolo, deve fare a meno di uno dei suoi leader. Claudio Terzi, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare. Il capitano dei liguri ha alzato bandiera bianca al 51?. Al suo posto è entrato il difensore Ismajli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Claudiosi è infortunato nel corso di Sassuolo-Lo, nel corso della partita in casa del Sassuolo, deve fare a meno di uno dei suoi leader. Claudio, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo per unmuscolare. Il capitano dei liguri ha alzato bandiera bianca al 51?. Al suo posto è entrato ilIsmajli. Leggi su Calcionews24.com

calciodangolo_ : ?? #SassuoloSpezia, nuovo infortunio per #Terzi costretto al cambio? al suo posto #Ismajli - calciodangolo_ : ? #SassuoloSpezia, infortunio muscolare per #Boga ?? entra #Haraslin dopo 38 minuti - CalcioPillole : #Sassuolo, infortunio per #Boga Brutte notizie per il Sassuolo durante il match di Serie A contro lo Spezia: infor… - CanaleSassuolo : Infortunio Boga: l’ivoriano out in Sassuolo-Spezia, problema al flessore - TuttoFanta : ??#SPEZIA, conferenza stampa: ?'#Mattiello presto tornerà in gruppo, sta riprendendo. #Ferrer uguale'. ?'A… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia infortunio Spezia, infortunio Terzi: le condizioni del difensore

Il difensore e capitano dello Spezia, Claudio Terzi è stato vittima di un infortunio nel corso della partita contro il Sassuolo

Infortunio Boga: out in Sassuolo - Spezia. Le sue condizioni

Jeremie Boga non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo nel corso di Sassuolo - Spezia: ecco le condizioni dell'attaccante ivoriano

Spezia, brutte notizie per Italiano: difensore costretto a uscire per infortunio FantaMaster Sassuolo-Spezia, nuovo infortunio per Terzi costretto al cambio

Il capitano dello Spezia lascia il campo per un un problema agli adduttori. All’inizio del secondo tempo Terzi viene sostituito da Ismajli Dopo l‘infortunio muscolare di Boga, durante la partita Sassu ...

Spezia, infortunio Terzi: le condizioni del difensore

Il difensore e capitano dello Spezia, Claudio Terzi è stato vittima di un infortunio nel corso della partita contro il Sassuolo ...

Il difensore e capitano dello, Claudio Terzi è stato vittima di unnel corso della partita contro il SassuoloJeremie Boga non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo nel corso di Sassuolo -: ecco le condizioni dell'attaccante ivorianoIl capitano dello Spezia lascia il campo per un un problema agli adduttori. All’inizio del secondo tempo Terzi viene sostituito da Ismajli Dopo l‘infortunio muscolare di Boga, durante la partita Sassu ...Il difensore e capitano dello Spezia, Claudio Terzi è stato vittima di un infortunio nel corso della partita contro il Sassuolo ...