Renzi confessa | “Sono stato arrogante | ai tempi del Referendum non mi bastava vincere”

(Di sabato 6 febbraio 2021) “L’errore che ho fatto sulè stata l’arroganza non di voler, ma di volercon una certa percentuale… Tra marzo e aprile, vedendo i sondaggi al 70% -30% per il sì, io pensavo: ‘non mi basta…’ E lì ho costruito la distruzione dele la mia sconfitta…”. Nel corso di un dibattito online, Matteoha ammesso probabilmente per la prima volta di aver sbagliato a impostare i mesi di propaganda elettorale che hanno preceduto ildel 2016 in cui l’allora presidente del consiglio personalizzò l’esito delle urne provocando la caduta del suo governo. SportFace.

Tanto che un parlamentare, interpellato sulle divisioni interne, si mette a ridere e: "...è riuscito a riportare l'ex - premier a Palazzo Chigi nonostante la retromarcia fatta su Matteo. ...... chi di loro gli dirà mai di no?": a sera Matteoè stanco ma soddisfatto , con la sua piccola ... E ai suoi: "Si vede che Conte non è un politico perché ha giocato male la partita sin dall'...“L’errore che ho fatto sul referendum è stata l’arroganza non di voler vincere, ma di voler vincere con una certa percentuale… Tra marzo e aprile, vedendo i sondaggi al 70% -30% per il sì, io pensavo: ...Ore 11,30, sullo scalone che porta al salone della Lupa a Montecitorio, trasformato in quel momento in una sorta di Checkpoint Charlie, cioè il passaggio che divideva in due Berlino ai tempi del Muro ...