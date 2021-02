Ramos si opera a un ginocchio: 6 settimane di stop, salta l'Atalanta (Di sabato 6 febbraio 2021) Sergio Ramos si deve operare. I problemi al ginocchio sinistro apparsi all'inizio di gennaio persistono e il giocatore ha deciso di sottoporsi a un piccolo intervento per pulire il menisco. L'... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 febbraio 2021) Sergiosi devere. I problemi alsinistro apparsi all'inizio di gennaio persistono e il giocatore ha deciso di sottoporsi a un piccolo intervento per pulire il menisco. L'...

