Piano vaccini, la Cgil chiede un incontro con l'Ausl: 'Serve chiarezza sull'organizzazione' (Di sabato 6 febbraio 2021) Le Cgil di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini hanno chiesto un incontro con la dirigenza dell'Ausl Romagna per chiarire come sarà affrontato dal punto di vista organizzativo il Piano vaccinale. Il ... Leggi su forlitoday (Di sabato 6 febbraio 2021) Ledi Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini hanno chiesto uncon la dirigenza dell'Romagna per chiarire come sarà affrontato dal punto di vista organizzativo ilvaccinale. Il ...

sbonaccini : In campagna elettorale proposero il modello lombardo per la nostra sanità. Oggi esponenti regionali della destra mi… - matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - matteograndi : Solo in Italia il responsabile del piano vaccinale invece di spiegare perché migliaia di vaccini siano stati sommin… - 7marj : RT @m_spagna: #Boschi “un governo #Draghi significherebbe un piano vaccini che funziona” Draghi è candidato a superare anche il nostro pr… - LauraGio_75 : RT @m_spagna: #Boschi “un governo #Draghi significherebbe un piano vaccini che funziona” Draghi è candidato a superare anche il nostro pr… -