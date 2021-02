Omicidio Matilda | la Cassazione respinge il ricorso della madre contro l’assoluzione dell’ex compagno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Si è chiuso definitivamente il casopiccola, morta il 2 luglio del 2005. La sua resta una morte senza colpevoli. La bimba aveva 22 mesi quando perse la vita a causa di un colpo alla schiena nella sua casa di Roasio, nel Vercellese. La V sezione penaleha dichiarato inammissibile ilpresentato dai legaliElena Romani, prima imputata e assolta in via definitiva per il delitto, dopo che nel 2018 la Corte d’appello di Torino ha assolto ildi alloradonna, Antonio Cangialosi. L’uomo era stato assolto anche in primo gradouna richiesta a 8 anni da parteprocura. C’erano loro due in casa con la bimba. Sedici anni dopo la sua morte, ...