Negozi e centri commerciali in zona gialla: aperti o chiusi nel weekend? (Di sabato 6 febbraio 2021) Primo weekend in zona gialla per la maggior parte delle regioni italiane. Gli spostamenti sono liberi, ma si potrà andare nei Negozi o centri commerciali? Vediamo le regole Negozi e centri commerciali in zona gialla I Negozi sono aperti fino alle 19 o alle 20. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina per clienti e personale. Ingressi contingentati. Vietato prolungarsi all’interno del Negozio più del tempo necessario per svolgere gli acquisti. I centri commerciali saranno chiusi oggi e domani, come riportato nel Dpcm. Uniche attività aperte farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Primoinper la maggior parte delle regioni italiane. Gli spostamenti sono liberi, ma si potrà andare nei? Vediamo le regoleinsonofino alle 19 o alle 20. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina per clienti e personale. Ingressi contingentati. Vietato prolungarsi all’interno delo più del tempo necessario per svolgere gli acquisti. Isarannooggi e domani, come riportato nel Dpcm. Uniche attività aperte farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole, ...

