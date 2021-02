Manca poco a Benevento-Samp: ciò che serve per saperne di più (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTra poche ore Benevento e Sampdoria si affronteranno sul prato del Ciro Vigorito (ore 12.30, diretta Dazn). Non farti trovare impreparato all’appuntamento, qui tutti gli approfondimenti e le curiosità a cura della redazione di Anteprima24. Se ti sei perso qualcosa nelle ultime ore, è il momento di recuperare: IL PARERE DEI DUE ALLENATORI: Inzaghi: “Il girone di andata ci ha dato consapevolezza, possiamo ribaltare i pronostici” Ranieri: “Felice per la mia prima volta a Benevento, avversario duro” LE SCELTE: Benevento, i convocati di Inzaghi per la sfida con la Sampdoria Sampdoria, i convocati per domani: assenti due attaccanti LE CURIOSITA’: La curiosità: A pranzo il Benevento… fa un sol boccone ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTra poche oredoria si affronteranno sul prato del Ciro Vigorito (ore 12.30, diretta Dazn). Non farti trovare impreparato all’appuntamento, qui tutti gli approfondimenti e le curiosità a cura della redazione di Anteprima24. Se ti sei perso qualcosa nelle ultime ore, è il momento di recuperare: IL PARERE DEI DUE ALLENATORI: Inzaghi: “Il girone di andata ci ha dato consapevolezza, possiamo ribaltare i pronostici” Ranieri: “Felice per la mia prima volta a, avversario duro” LE SCELTE:, i convocati di Inzaghi per la sfida con ladoriadoria, i convocati per domani: assenti due attaccanti LE CURIOSITA’: La curiosità: A pranzo il… fa un sol boccone ...

