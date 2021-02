Lotta al Covid, Speranza dà il via libera agli anticorpi monoclonali: “Decreto firmato” (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Italia mette in campo un’altra arma per combattere il Covid. E’ arrivato questa mattina, infatti, il via libera del Ministero della Salute alla distribuzione degli anticorpi monoclonali. Ad annunciarlo, via facebook, il ministro Roberto Speranza: “Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho appena firmato il Decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid 19?. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Italia mette in campo un’altra arma per combattere il. E’ arrivato questa mattina, infatti, il viadel Ministero della Salute alla distribuzione degli. Ad annunciarlo, via facebook, il ministro Roberto: “Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho appenailche autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il19?. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

