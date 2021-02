LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 febbraio: podi azzurri nel PGS e nello slittino, 5° Innerhofer (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 SALTO CON GLI SCI FEMMINILE – Sara Takanashi si riscatta dopo la bruciante squalifica di ieri e vince gara-2 sul Normal Hill di Hinzenbach, beffando la slovena Nika Kriznar per appena quattro decimi di punto e portando a casa il primo successo stagionale in Coppa del Mondo. Terza la norvegese Silje Opseth, a 6 punti dalla vetta. Da segnalare la clamorosa squalifica del pettorale giallo Marita Kramer, in occasione della prima serie. In casa Italia va registrato il buon 22° posto di Jessica Malsiner, mentre Lara Malsiner ha rimediato la seconda squalifica consecutiva in qualificazione per tuta irregolare. 12.50 SCI ALPINO – Vincent Kriechmayr concede il bis e, dopo la vittoria a Kitzbuehel, sale sul gradino più alto del podio anche nel superG di Garmisch. Secondo il compagno di squadra ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.17 SALTO CON GLI SCI FEMMINILE – Sara Takanashi si riscatta dopo la bruciante squalifica di ieri e vince gara-2 sul Normal Hill di Hinzenbach, beffando la slovena Nika Kriznar per appena quattro decimi di punto e portando a casa il primo successo stagionale in Coppa del Mondo. Terza la norvegese Silje Opseth, a 6 punti dalla vetta. Da segnalare la clamorosa squalifica del pettorale giallo Marita Kramer, in occasione della prima serie. In casa Italia va registrato il buon 22° posto di Jessica Malsiner, mentre Lara Malsiner ha rimediato la seconda squalifica consecutiva in qualificazione per tuta irregolare. 12.50 SCI ALPINO – Vincent Kriechmayr concede il bis e, dopo la vittoria a Kitzbuehel, sale sul gradino più alto delo anche nel superG di Garmisch. Secondo il compagno di squadra ...

