“L’Italia del Futuro” | oltre la crisi | un manifesto programmatico e ideale

(Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – Ladella nostra Nazione non è solo sanitaria, nonostante l’enorme dramma rappresentato dalla pandemia. Il drammatico crollo del Pil, il fallimento di molte aziende (facile preda di criminalità organizzata o investitori cinesi) e l’emorragia senza precedenti di posti di lavoro sembrano aprire ferite insanabili nel corpo della penisola. E non ci si ferma qui. La demografia ci condanna ogni anno di più a una rapida scomparsa, favorita dalla “fuga dei cervelli”, dallo spopolamento dei borghi e da decenni di martellante “pensiero unico” antinazionale. Sul piano agricolo e industriale continuiamo a perdere pezzi, senza mettere in campo strategie di lungo periodo credibili e mature. Con una classe dirigente che offre esempi di impreparazione che superano ogni limite. La disarticolazione del tessuto sociale e dell’industria pubblica iniziata negli anni ’90 ...