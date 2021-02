Juventus-Roma 2-0 | i bianconeri salgono al 3° posto in classifica

(Di sabato 6 febbraio 2021)si sfidano nel match valido per il 21° turno della Serie A. Finisce 2-0 per i, che scavalcano i giallorossi Finisce 2-0 il match tra, valido per il 21° turno della Serie A. Con questa vittoria iscavalcano al 3°inproprio i giallorossi. La partita I giallorossi partono meglio, grazie al palleggio del centrocampo, ma è laa passare in vantaggio al 13°. Buon azione di Alex Sandro sulla fascia sinistra, palla a Morata che tocca subito all’indietro per Ronaldo, il portoghese controlla e con il sinistro batte Pau Lopez sul secondo palo. Lareagisce e sfiora il pareggio con una gran conclusione al volo di Cristante che esce di poco ...

Commenta per primo Laperde per infortunio Leonardo Bonucci che, al minuto 85 della sfida contro la, dopo un ripiegamento difensivo rincorrendo Carles Perez si è fermato chiedendo immediatamente il cambio ......è stata la sconfitta più larga del Genoa in Serie A a partire dallo 0 - 7 contro lanel ..., Bologna e Genoa). Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Hirving Lozano del Napoli: tre ...Pau López 6: forse non posizionato benissimo in occasione del tiro di Ronaldo, para bene sul successivo tiro del fenomeno portoghese. Mancini 6,5: sempre attento e concentrato, ha spesso ...Juventus e Roma in campo in questo sabato di Serie A. Partita a ritmi elevati sin dall'inizio, che si sblocca dopo soli 13 minuti grazie al solito Cristiano Ronaldo: il portoghese ...