Iran: ritorno Usa nel Jcpoa, Blinken esplora strategie con partner europei (2) (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il colloquio è il primo passo con il quale la nuova Amministrazione del presidente Joe Biden ha iniziato a esplorare la possibilità di un ritorno nell'intesa, sebbene sia Washington che Teheran in questa fase sostengano che sia la controparte a dover fare il primo passo dando un segnale di buona volontà. "L'incontro di oggi fa parte della revisione politica in corso. Non è decisionale", ha chiarito su Twitter la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Biden, che si è insediato il mese scorso, ha affermato che se Teheran tornasse a rispettare rigorosamente il patto nucleare, Washington seguirà l'esempio e valuterà l'avvio di un processo per un accordo più ampio, che potrebbe riguardare anche il programma missilistico Iraniano. Il ministro degli Esteri Iraniano, Mohammad Javad Zarif, dal canto suo ha ...

