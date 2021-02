Iago Aspas: “Suarez è un vincente, il Barcellona ha sbagliato a privarsene” (Di sabato 6 febbraio 2021) L’attaccante del Celta Vigo Iago Aspas è intervenuto ai microfoni di Marca alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid. “I colchoneros sono una squadra competitiva da molti anni, ma in questa stagione hanno cambiato rosa e gioco. Tra i tanti ottimi giocatori che hanno spicca Luis Suarez, uno capace di spingere la palla in porta in qualsiasi modo. Ho giocato con lui a Liverpool ed era un vincente anche in allenamento, dava sempre il massimo – ha spiegato l’attaccante – Il Barcellona ha commesso un grave errore a lasciarlo andare, anche se dal punto di vista economico liberarsi del suo ingaggio è stato importante. L’Atletico è stato bravo ad approfittarne acquistando un ottimo attaccante. Molti punti in classifica portano la sua firma“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) L’attaccante del Celta Vigoè intervenuto ai microfoni di Marca alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid. “I colchoneros sono una squadra competitiva da molti anni, ma in questa stagione hanno cambiato rosa e gioco. Tra i tanti ottimi giocatori che hanno spicca Luis, uno capace di spingere la palla in porta in qualsiasi modo. Ho giocato con lui a Liverpool ed era unanche in allenamento, dava sempre il massimo – ha spiegato l’attaccante – Ilha commesso un grave errore a lasciarlo andare, anche se dal punto di vista economico liberarsi del suo ingaggio è stato importante. L’Atletico è stato bravo ad approfittarne acquistando un ottimo attaccante. Molti punti in classifica portano la sua firma“. SportFace.

sportface2016 : #IagoAspas: “#Suarez è un vincente, il #Barcellona ha sbagliato a privarsene” - Ma_R_I0 : ???? Leo Messi ???? Ronaldinho ???? Zinedine Zidane ???? Iago Aspas ???? Cristiano Ronaldo ???? Paolo Rossi ???? Marco Van Basten… - mxisner : @leanelepe Sin contar al Diego: Eduardo Dominguez Iago Aspas Cristiano Lucarelli Capusotto Sam Cooke Re falopa no - __Jarl : Domanda per i giocatori di Fut: avendo Suarez Momenti e Griezmann, con Yazici POTM e Felix in panca, dovrei fare la… - ricardorubio44 : ???? Iago Aspas è un fuoriclasse per come si muove in campo, si associa con i compagni e catalizza il gioco del Celta… -