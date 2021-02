GF Vip, squalifica immediata per Alda D’Eusanio: parole gravi nei confronti di Laura Pausini e compagno (Di sabato 6 febbraio 2021) C’è andata vicina a più riprese, ma adesso è arrivata – in un sabato pomeriggio qualunque – la squalifica per Alda D’Eusanio. Delle gravi affermazioni su Laura Pausini e sul suo compagno Paolo Carta (padre della figlia Paola) sono costate l’espulsione immediata alla D’Eusanio, che ora potrebbe andare incontro anche a problematiche di tipo legale. "Alda":Perché Alda D'Eusanio è stata squalificata dal #gfvip per queste parole su Laura Pausini, che tramite il suo ufficio stampa ha annunciato azioni legali contro la concorrente e tutti i soggetti coinvolti pic.twitter.com/kHaAxZvokp — Perché è in tendenza? ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 febbraio 2021) C’è andata vicina a più riprese, ma adesso è arrivata – in un sabato pomeriggio qualunque – laper. Delleaffermazioni sue sul suoPaolo Carta (padre della figlia Paola) sono costate l’espulsionealla, che ora potrebbe andare incontro anche a problematiche di tipo legale. "":PerchéD'Eusanio è statata dal #gfvip per questesu, che tramite il suo ufficio stampa ha annunciato azioni legali contro la concorrente e tutti i soggetti coinvolti pic.twitter.com/kHaAxZvokp — Perché è in tendenza? ...

