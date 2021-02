GF Vip 5, dopo la puntata furibonda lite tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Di sabato 6 febbraio 2021) Una clamorosa lite ha avuto luogo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 di venerdì 5 febbraio. A iniziare a discutere è stato l’ex Velino di Striscia la Notizia, il quale ha accusato la fidanzata di non prendere le sue parti quando Alfonso Signorini per l’ennesima volta lo ha accusato di non difendere le “sue” donne, quelle per cui dichiara di provare qualcosa. Pierpaolo Pretelli furioso dopo la diretta del GF Vip 5 Pierpaolo Pretelli, insomma, è caduto nella provocazione del GF Vip 5 e di Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, ha tirato in ballo Elisabetta Gregoraci, ricordando come anche l’ex moglie di Flavio Briatore si lamentava del fatto che ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 febbraio 2021) Una clamorosaha avuto luogo trasubitola diretta del Grande Fratello Vip 5 di venerdì 5 febbraio. A iniziare a discutere è stato l’ex Velino di Striscia la Notizia, il quale ha accusato la fidanzata di non prendere le sue parti quando Alfonso Signorini per l’ennesima volta lo ha accusato di non difendere le “sue” donne, quelle per cui dichiara di provare qualcosa.furiosola diretta del GF Vip 5, insomma, è caduto nella provocazione del GF Vip 5 e di Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, ha tirato in ballo Elisabetta Gregoraci, ricordando come anche l’ex moglie di Flavio Briatore si lamentava del fatto che ...

fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi discutono dopo la diretta di ieri: ecco perché - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Denis Dosio si sfoga dopo l’ultima puntata: “fa male sentirsi escluso” - peachvlamet : @xneedoned Io il primo settore numerato lo volevo come non so cosa ma mi dava sempre non disponibile, fino al quart… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, dopo la puntata di ieri il dispiacere di un ex gieffino: “Avevo chiesto di partecipare ma…” #tzvip -