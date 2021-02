Genoa-Napoli, Pandev: “Vittoria meritata. Ritiro? Dopo gli Europei, ma non si sa mai” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Siamo contenti, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. Sono tre punti importanti, non siamo ancora salvi ma stiamo lavorando bene con impegno. E stasera abbiamo dimostrato tutto il nostro valore. La Vittoria è meritata”. Queste le dichiarazioni di Goran Pandev, autore dei due gol che hanno permesso al Genoa di imporsi per 2-1 sul Napoli. E sull’impatto di Ballardini: “Ci ha dato tanto, la serenità e la consapevolezza dei nostri mezzi. Stiamo lavorando duramente”, ha aggiunto ai microfoni di Dazn prima di concludere con un commento sul suo futuro: “Se ho cambiato idea sul Ritiro? Mi sto divertendo ma è anche vero che ho fatto fatica a recuperare Dopo un infortunio. Dopo l’Europeo penso di smettere. Ma non si sa mai”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) “Siamo contenti, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. Sono tre punti importanti, non siamo ancora salvi ma stiamo lavorando bene con impegno. E stasera abbiamo dimostrato tutto il nostro valore. La”. Queste le dichiarazioni di Goran, autore dei due gol che hanno permesso aldi imporsi per 2-1 sul. E sull’impatto di Ballardini: “Ci ha dato tanto, la serenità e la consapevolezza dei nostri mezzi. Stiamo lavorando duramente”, ha aggiunto ai microfoni di Dazn prima di concludere con un commento sul suo futuro: “Se ho cambiato idea sul? Mi sto divertendo ma è anche vero che ho fatto fatica a recuperareun infortunio.l’Europeo penso di smettere. Ma non si sa mai”. SportFace.

