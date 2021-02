Cortina, Mondiali di sci in sicurezza: per i Carabinieri priorità è prevenzione (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Un solo obiettivo: garantire la sicurezza. Un impegno quotidiano che inevitabilmente cresce in occasione di un grande evento come i Mondiali di sci. Ecco perché per i Carabinieri diventa fondamentale e prioritaria la vigilanza sulle piste da sci (ma non solo) in ottica di prevenzione, ad esempio di incidenti, attraverso servizi di controllo del territorio con pattuglie di alta quota, squadre di soccorso alpino, rocciatori. Leggi su dire (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Un solo obiettivo: garantire la sicurezza. Un impegno quotidiano che inevitabilmente cresce in occasione di un grande evento come i Mondiali di sci. Ecco perché per i Carabinieri diventa fondamentale e prioritaria la vigilanza sulle piste da sci (ma non solo) in ottica di prevenzione, ad esempio di incidenti, attraverso servizi di controllo del territorio con pattuglie di alta quota, squadre di soccorso alpino, rocciatori.

