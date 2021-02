Convocati Benevento-Sampdoria: le scelte di Inzaghi e Ranieri (Di sabato 6 febbraio 2021) Filippo Inzaghi e Claudio Ranieri hanno diramato le liste dei Convocati per la gara di domani: ecco le scelte dei due allenatori Filippo Inzaghi e Claudio Ranieri hanno diramato le liste dei Convocati per la Benevento-Sampdoria. Convocati BeneventoPortieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori;Difensori: Caldirola, Tuia, Glik, Foulon, Depaoli, Pastina, Barba;Centrocampisti: Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj;Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Sau, I.Falque. Convocati SampdoriaPortieri: Audero, Ravaglia, Letica;Difensori: Augello, Colley, Regini, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Ferrari;Centrocampisti: Askildsen, Candreva, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Filippoe Claudiohanno diramato le liste deiper la gara di domani: ecco ledei due allenatori Filippoe Claudiohanno diramato le liste deiper laPortieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori;Difensori: Caldirola, Tuia, Glik, Foulon, Depaoli, Pastina, Barba;Centrocampisti: Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj;Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Sau, I.Falque.Portieri: Audero, Ravaglia, Letica;Difensori: Augello, Colley, Regini, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Ferrari;Centrocampisti: Askildsen, Candreva, ...

infoitsport : Inter-Benevento, i convocati di Inzaghi: c'è Depaoli, ancora out Letizia e Moncini | - Nerazzurrisiamo : - calciodangolo_ : ??#InterBenevento, i convocati di #Inzaghi: out #Maggio e #Gaich, ci sono #Insigne e #Schiattarella ? - Angolo_Inter : ??#InterBenevento, i convocati di #Inzaghi: out #Maggio e #Gaich, ci sono #Insigne e #Schiattarella ? - fcin1908it : Le rivali - Inter-Benevento, i convocati di Inzaghi: out Tuia e Maggio - -