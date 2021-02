Concorso in polizia: continuano le richieste di giustizia degli idonei in graduatoria (Di sabato 6 febbraio 2021) continuano le polemiche rispetto al “Concorso per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della polizia di Stato”, indetto nel Maggio del 2017. Se il cambio postumo dei requisiti anagrafici e dei titoli di studio necessari per partecipare ha scatenato la voce di coloro che all’epoca avevano le caratteristiche per essere ammessi e adesso si ritrovano tagliati fuori, un’altra faccia della medaglia evidenzia una mancanza ancor piu? grave. Leggi anche: Gli aspiranti poliziotti che non possono realizzare il loro sogno a causa di una ‘modifica postuma’ al Bando di Concorso Il testo del bando Difatti nel testo del Bando si legge: “Art. 10 Prova d’esame scritta (…) 4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021)le polemiche rispetto al “per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti delladi Stato”, indetto nel Maggio del 2017. Se il cambio postumo dei requisiti anagrafici e dei titoli di studio necessari per partecipare ha scatenato la voce di coloro che all’epoca avevano le caratteristiche per essere ammessi e adesso si ritrovano tagliati fuori, un’altra faccia della medaglia evidenzia una mancanza ancor piu? grave. Leggi anche: Gli aspiranti poliziotti che non possono realizzare il loro sogno a causa di una ‘modifica postuma’ al Bando diIl testo del bando Difatti nel testo del Bando si legge: “Art. 10 Prova d’esame scritta (…) 4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, ...

