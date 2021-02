"Chi indossa la mascherina non si fida di Dio", e tra i fondamentalisti schizza il numero dei contagi" (Di sabato 6 febbraio 2021) Pensano che la mascherina sia blasfema e che le restrizioni contro il coronavirus siano inutili in quanto basta la preghiera per proteggersi. La setta tedesca 'comunità di Cristo Gesù', conosciuta ... Leggi su europa.today (Di sabato 6 febbraio 2021) Pensano che lasia blasfema e che le restrizioni contro il coronavirus siano inutili in quanto basta la preghiera per proteggersi. La setta tedesca 'comunità di Cristo Gesù', conosciuta ...

lucianonobili : L’ipocrisia insopportabile di chi dopo aver usato per mesi la pandemia per consolidare il proprio ruolo improvvisam… - felali9 : Sacro Hijab che non sarebbe quindi una sottomissione del malato ma una remissione della malattia: chi lo indossa ti… - advorelou : per un completo e una cravatta, una seconda moglie”. Louis sta parlando con “qualcuno” e e il “seconda moglie” non… - TodayEuropa : #Attualità #Network 'Chi indossa la mascherina non si fida di Dio', e tra i fondamentalisti schizza il numero dei c… - GiuseppeSus : Penso sia discriminazione ma non mi fido di chi indossa i mou -