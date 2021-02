Carlotta Dell’Isola contro Zenga, partono censure e querele: “Ho ricevuto minacce di morte” (FOTO) (Di sabato 6 febbraio 2021) Se nella casa del GF Vip Carlotta Dell’Isola ha assunto un comportamento fin troppo taciturno, lo stesso non può dirsi di quando è uscita, dato che ha cominciato a sparare a zero contro Andrea Zenga. Le sue parole hanno molto indignato i fan del ragazzo, al punto da sollevare un grosso polverone. La ragazza si è trovata immediatamente sommersa di insulti e minacce al punto che è dovuta correre ai ripari. Nelle recenti Instagram Stories, infatti, la protagonista ha affrontato la questione ed ha chiarito le sue prossime mosse. Lo sfogo di Carlotta Dell’Isola Carlotta Dell’Isola è finita al centro di una bufera dopo le dichiarazioni contro Andrea Zenga. La protagonista, nel rispondere ad alcune domande ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 6 febbraio 2021) Se nella casa del GF Vipha assunto un comportamento fin troppo taciturno, lo stesso non può dirsi di quando è uscita, dato che ha cominciato a sparare a zeroAndrea. Le sue parole hanno molto indignato i fan del ragazzo, al punto da sollevare un grosso polverone. La ragazza si è trovata immediatamente sommersa di insulti eal punto che è dovuta correre ai ripari. Nelle recenti Instagram Stories, infatti, la protagonista ha affrontato la questione ed ha chiarito le sue prossime mosse. Lo sfogo diè finita al centro di una bufera dopo le dichiarazioniAndrea. La protagonista, nel rispondere ad alcune domande ...

trash_italiano : Carlotta Dell’Isola appena esce dalla casa spara a zero su Andrea Zenga (di solito non metto considerazioni persona… - zazoomblog : Carlotta Dell’Isola spara a zero su Andrea Zenga: “Predica bene e razzola male finto come pochi. L’amicizia non sa… - GiuseppeporroIt : Carlotta Dell'Isola e Sonia Lorenzini hanno litigato? Ecco cosa è successo #carlottadellisola #sonialorenzini… - Vincenz02550520 : RT @tvbsks: Io Carlotta Steve dell'Isola che si è digievolta in Ilary Blasi non la supero più - tvbsks : Io Carlotta Steve dell'Isola che si è digievolta in Ilary Blasi non la supero più -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola Crollo delle temperature a Nordest, record del gelo i -41.8° sull'altopiano di Asiago a quota 1600 Leggo.it