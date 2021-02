Carla, chi è la dolce mamma di Fiordaliso scomparsa nel 2020 (Di sabato 6 febbraio 2021) La cantante, il cui vero nome è Marina Fiordaliso, scrive di aver perso la sua cara mamma proprio a causa del Covid-19 nell’aprile del 2020. L’artista 64 enne, che recentemente abbiamo visto impegnata nella pièce teatrale tratta dal film premio Oscar «Sul lago dorato» insieme a Corinne Clery e Gianfranco D’Angelo, è originaria di Piacenza. L’Emilia Romagna è, tra le regioni italiane, una delle prime a essere stata ferita dall’incubo del Coronavirus e anche una con il più alto numero di vittime. Con la mamma Carla, l’artista aveva un rapporto stretto e complice, come avevano dimostrato partecipando insieme a «Bake Off Italia-Celebrity Edition» nel 2017. La cantante dall’animo sempre rock è la prima di sei figli. Dall’inizio dell’incubo virus del che ha sconvolto il mondo intero, aveva da subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) La cantante, il cui vero nome è Marina, scrive di aver perso la sua caraproprio a causa del Covid-19 nell’aprile del. L’artista 64 enne, che recentemente abbiamo visto impegnata nella pièce teatrale tratta dal film premio Oscar «Sul lago dorato» insieme a Corinne Clery e Gianfranco D’Angelo, è originaria di Piacenza. L’Emilia Romagna è, tra le regioni italiane, una delle prime a essere stata ferita dall’incubo del Coronavirus e anche una con il più alto numero di vittime. Con la, l’artista aveva un rapporto stretto e complice, come avevano dimostrato partecipando insieme a «Bake Off Italia-Celebrity Edition» nel 2017. La cantante dall’animo sempre rock è la prima di sei figli. Dall’inizio dell’incubo virus del che ha sconvolto il mondo intero, aveva da subito ...

lucaccini_carla : @apri_la_mente @cielonuvolo Se fosse stato manutenuto, forse. Chi ha permesso si Benetton di fare profitti senza ma… - zoppi_carla : RT @SacraScrittura: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. (Giovanni 13, 20) - lucaccini_carla : RT @CorradinoMineo: Chi è uscito meglio dalla crisi? Tutto sommato Conte, secondo il 29% dei “sondati” da Pagnoncelli. E chi peggio? Un int… - carla_2910 : RT @Piros_Apja: @carla_2910 @Cristante Chi tifa contro un giocatore della @OfficialASRoma non è della #Roma. Senza se e senza ma. - Piros_Apja : @carla_2910 @Cristante Chi tifa contro un giocatore della @OfficialASRoma non è della #Roma. Senza se e senza ma. -