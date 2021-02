(Di sabato 6 febbraio 2021) L'odissea delè terminata alle 14.20 con la delegazione che è arrivata a Doha. La squadra è atterrata in Qatar dopo aver trascorso la notte nell'aeroporto di Berlino dopo la mancata autorizzazione a lasciare la capitale da parte delle autorità tedesche. Uliha sfogato la sua rabbia. Il presidente onorario delparla di "". "Penso che sia uno. Non lasciare partire la squadra per un impegno così importante è assurdo. Questa non è una partita amichevole, ilrappresenta il calcio tedesco al Mondiale per club", ha affermato il presidente onorario dell'FCa BR - Radio .embedcontent src="twitter" ...

ItaSportPress : Bayern, Hoeness: 'Nostra partenza ritardata uno scandalo senza fine' - -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Hoeness

La Gazzetta dello Sport

...al giardiniere " e mostrerà personaggi iconici come Karl - Heinz Rummenigge e Ulipassare ... 'Siamo orgogliosi di poter raccontare la storia delcon questo documentario, una storia di ......al giardiniere " e mostrerà personaggi iconici come Karl - Heinz Rummenigge e Uli, per ... "Siamo orgogliosi di poter raccontare la storia delcon questo documentario, una storia di grandi ...In esclusiva a PianetaMilan.it è intervenuto Giovane Elber, a suo modo un ex del Milan. Sì, perchè in pochi sapranno che l'attaccante brasiliano classe 1972, pr ...In esclusiva ai microfoni di PianetaMilan ha parlato Elber, ex rossonero solo di passaggio al Milan e ceduto al Grasshopers. Ecco le sue dichiarazioni ...