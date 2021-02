Atp Cup, l’Italia stende la Spagna e vola in finale contro la Russia (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella semifinale dell’Atp Cup una strepitosa Italia batte la Spagna e conquista la finale della seconda edizione del torneo a suqadre in croso di svolgimento a Melbourne. Fabio Fognini e Matteo Berrettini nella nottata italiana sono stati semplicemente perfetti. I nostri portacolori hanno surclassato i rispettivi rivali nei due singolari rendendo inifluente il match di doppio che, del resto, non si è disutato per il ritiro della coppia iberica. Domani nel primo mattino la selezione di Santopadre affornterà la temibile Russia che si è sbarazzata della Germania Atp Cup, Italia da applausi Ad aprire le danze della seimifinale è stato Fabio Fognini che aveva il compito di affrotare l’omologo numero due spagnolo, Pablo Carreno-Busta. Il tennista di Arma di Taggia dopo aver subito il break in apertura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella semidell’Atp Cup una strepitosa Italia batte lae conquista ladella seconda edizione del torneo a suqadre in croso di svolgimento a Melbourne. Fabio Fognini e Matteo Berrettini nella nottata italiana sono stati semplicemente perfetti. I nostri portacolori hanno surclassato i rispettivi rivali nei due singolari rendendo inifluente il match di doppio che, del resto, non si è disutato per il ritiro della coppia iberica. Domani nel primo mattino la selezione di Santopadre affornterà la temibileche si è sbarazzata della Germania Atp Cup, Italia da applausi Ad aprire le danze della seimiè stato Fabio Fognini che aveva il compito di affrotare l’omologo numero due spagnolo, Pablo Carreno-Busta. Il tennista di Arma di Taggia dopo aver subito il break in apertura ...

