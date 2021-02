Arrestato in Egitto Ahmed Santawy, amico di Patrick Zaky (Di sabato 6 febbraio 2021) Ahmed Santawy è stato Arrestato in Egitto al suo rientro da Vienna. Il giovane è grande amico di Patrick Zaky. IL CAIRO (Egitto) – Ahmed Santawy è stato Arrestato in Egitto a pochi giorni dal suo rientro da Vienna. Il giovane, secondo quanto scritto da La Repubblica, si era presentato in caserma dopo essere stato informato dalla famiglia di una perquisizione da parte degli inquirenti. Dal momento del suo arrivo in caserma, però, non si hanno più notizie e le richieste di informazioni presentate dai genitori si sono rivelate inutili. Non sono chiari i motivi del fermo e dove è stato portato il ragazzo. Una vicenda destinata ad alimentare la tensione tra Egitto e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021)è statoinal suo rientro da Vienna. Il giovane è grandedi. IL CAIRO () –è statoina pochi giorni dal suo rientro da Vienna. Il giovane, secondo quanto scritto da La Repubblica, si era presentato in caserma dopo essere stato informato dalla famiglia di una perquisizione da parte degli inquirenti. Dal momento del suo arrivo in caserma, però, non si hanno più notizie e le richieste di informazioni presentate dai genitori si sono rivelate inutili. Non sono chiari i motivi del fermo e dove è stato portato il ragazzo. Una vicenda destinata ad alimentare la tensione trae ...

