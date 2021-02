Torino, Nicola: “Occhio all’Atalanta. Sarà un test utile per crescere. Mandragora…” (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'allenatore del Torino, Davide Nicola, ha presentato in conferenza stampa la partita di campionato contro l'Atalanta: "Sono una squadra forte nei singoli e nella produzione di gioco. Da due anni giocano la Champions, sono un gruppo collaudato e stimo Gasperini. Dovremo giocare da squadra, essere compatti e ordinati: questo può fare la differenza. E’ uno step migliorativo per noi. Dobbiamo creare un equilibrio, costruendo di più e subendo meno. Le risposte avute sono positive, i ragazzi hanno valori morali e tecnici. Bisogna avere perseveranza. Mandragora? Si è calato subito bene nella parte, vogliamo arrivare alla salvezza e può aiutarci".caption id="attachment 1086683" align="alignnone" width="4662" Nicola, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'allenatore del, Davide, ha presentato in conferenza stampa la partita di campionato contro l'Atalanta: "Sono una squadra forte nei singoli e nella produzione di gioco. Da due anni giocano la Champions, sono un gruppo collaudato e stimo Gasperini. Dovremo giocare da squadra, essere compatti e ordinati: questo può fare la differenza. E’ uno step migliorativo per noi. Dobbiamo creare un equilibrio, costruendo di più e subendo meno. Le risposte avute sono positive, i ragazzi hanno valori morali e tecnici. Bisogna avere perseveranza. Mandragora? Si è calato subito bene nella parte, vogliamo arrivare alla salvezza e può aiutarci".caption id="attachment 1086683" align="alignnone" width="4662", getty/caption ITA Sport Press.

sportface2016 : #Torino: le parole di #Nicola alla vigilia del match contro l'#Atalanta - ItaSportPress : Torino, Nicola: 'Occhio all'Atalanta. Sarà un test utile per crescere. Mandragora...' - - Fantacalcio : Torino, Nicola in conferenza: 'Tridente? Non mi precluso nulla. Su N'Koulou...' - GigiPadovani : Evviva! Si torna bei ristoranti: qui a Torino al Cannavacciuolo Bistrot. Lo chef Nicola Somma, il direttore Pio Sav… - Toro_News : ?? | CONFERENZA Le parole di Davide #Nicola alla vigilia di #AtalantaTorino di domani alle 15. Il tecnico granata el… -