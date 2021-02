The Good Doctor su Rai 2 venerdì 5 febbraio la nuova puntata (Di venerdì 5 febbraio 2021) The Good Doctor la quarta stagione su Rai 2, la puntata di venerdì 5 febbraio Dopo una settimana di pausa riprende venerdì 5 febbraio su Rai 2 l’appuntamento con The Good Doctor in prima tv assoluta, con la quarta stagione trasmessa a breve distanza dagli USA. La serie continua a raccontare la vita di un chirurgo affetto dalla sindome di savant ma se le sue relazioni, le sue scoperto restano il fulcro della serie, con il passare delle puntate, la serie approfondisce sempre di più gli altri personaggi. Il Covid-19 è affrontato soltanto nelle prime due puntate per una scelta narrativa. Anticipazioni puntata 5 febbraio 4×04 Mai più come prima: Una paziente di Morgan è incinta di due gemelli, ma ha forti ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 5 febbraio 2021) Thela quarta stagione su Rai 2, ladiDopo una settimana di pausa riprendesu Rai 2 l’appuntamento con Thein prima tv assoluta, con la quarta stagione trasmessa a breve distanza dagli USA. La serie continua a raccontare la vita di un chirurgo affetto dalla sindome di savant ma se le sue relazioni, le sue scoperto restano il fulcro della serie, con il passare delle puntate, la serie approfondisce sempre di più gli altri personaggi. Il Covid-19 è affrontato soltanto nelle prime due puntate per una scelta narrativa. Anticipazioni4×04 Mai più come prima: Una paziente di Morgan è incinta di due gemelli, ma ha forti ...

