Super Bowl 2021 | ospiti e cantanti The Weeknd per l’Halftime Show E appare Miley Cyrus…

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio (ore 00.30 italiane) andrà in scena l’attesissimo. La finale della NFL, il campionato statunitense di football americano, promette grandissimo spettacolo e come da tradizione un’intera Nazione si riunirà davanti al televisore. Non ci sarà soltanto l’imperdibile partita tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs, ma anche un contorno musicale da godersi con grande attenzione. Guarda ilin diretta e on demand quando vuoi su DAZN. Disponibile anche NFL Network! L’Half Time, ovvero lo spettacolo di metà partita (durante l’intervallo dell’incontro), saàr tenuto da The. Il celebre artista canadese classe 1990 offrirà uno spettacolo degno di nota, infarcito di alcune hit tra cui il ...