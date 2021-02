Sostenibilità: Idrogeno, cos'è e a cosa serve. Le potenzialità dell'idrogeno circolare (Di venerdì 5 febbraio 2021) - “L'idrogeno è la particella più bella della tavola degli elementi della chimica perché immagazzina tantissima energia, quindi prima di tutto è un vettore di energia”. Pierroberto Folgiero, Ceo di NextChem e del Gruppo Maire Tecnimont, racconta all'Adnkronos l'economia dell'idrogeno e la prospettiva immediatamente attuabile di una produzione ‘circolare'. Primo elemento della tavola della chimica, l'idrogeno può essere sfruttato per ogni prodotto di uso quotidiano, dai carburanti alla plastica. “L'idrogeno è il primo della tavola degli elementi perché è un building block, ovvero ci si fa tutto. Può essere usato in mobilità proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) - “L'è la particella più bellaa tavola degli elementia chimica perché immagazzina tantissima energia, quindi prima di tutto è un vettore di energia”. Pierroberto Folgiero, Ceo di NextChem e del Gruppo Maire Tecnimont, racconta all'Adnkronos l'economiae la prospettiva immediatamente attuabile di una produzione ‘'. Primo elementoa tavolaa chimica, l'può essere sfruttato per ogni prodotto di uso quotidiano, dai carburanti alla plastica. “L'è il primoa tavola degli elementi perché è un building block, ovvero ci si fa tutto. Può essere usato in mobilità proprio ...

