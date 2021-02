“Social Debris” | il singolo di Alice Cooper

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il padrino dello shock rock festeggia il suo compleanno con un nuovoè uscita ieri, 4 febbraio, giorno in cuiha compiuto 73 anni. Avete capito bene. Un dinosauro del rock che sta vivendo una seconda giovinezza. Il suo nuovo album, Detroit Stories, uscirà il 24 febbraio. “”: perché questo titolo? Chi conoscesa anche della sua predilezione per i concept album. È capitato con Along came a spider, le cui canzoni narrano la storia di un serial killer, e capiterà con Detroit Stories. L’album è infatti un omaggio alla scena rock ‘n’ roll più tosta e pazza di sempre: quella di Detroit. Una città checonosce bene, perché lo ha ...

LA TRACKLIST Rock 'n' Roll Go Man Go (Album Version) Our Love Will Change The World$1000 High Heel Shoes Hail Mary Detroit City 2021 (Album Version) Drunk And In Love Independence Dave ...Alice Cooper torna con un nuovo singolo. "Social Debris", estratto dall'album "Detroit Stories", è un omaggio ai tempi andati.Alice Cooper racconta il disco, che arriverà nei negozi e sulle piattaforme il prossimo 26 febbraio, tra meno di un mese, con queste parole: "Detroit è stata la culla dell'hard rock arrabbiato. Dopo c ...