Scontro fra due auto nel Barese: muore una ragazza di vent’anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Scontro frontale questa mattina sulla strada provinciale 56 che collega Molfetta a Ruvo, nel Barese. A perdere la vita nell’incidente una giovane donna di 20 anni originaria di Ruvo, che stava andando a Molfetta con un coetaneo alla guida di una Fiat Punto. La vettura si è scontrata frontalmente con una Golf, guidata da una donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per chiarire la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il giovane conducente della Punto. Quest’ultimo è stato trasportato dal personale medico del 118 in ospedale a Bari, mentre la donna alla guida della Golf è stata portata all’ospedale di Molfetta. Entrambi non sarebbero in gravi condizioni. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)frontale questa mattina sulla strada provinciale 56 che collega Molfetta a Ruvo, nel. A perdere la vita nell’incidente una giovane donna di 20 anni originaria di Ruvo, che stava andando a Molfetta con un coetaneo alla guida di una Fiat Punto. La vettura si è scontrata frontalmente con una Golf, guidata da una donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per chiarire la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il giovane conducente della Punto. Quest’ultimo è stato trasportato dal personale medico del 118 in ospedale a Bari, mentre la donna alla guida della Golf è stata portata all’ospedale di Molfetta. Entrambi non sarebbero in gravi condizioni. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

