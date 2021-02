SBK: Tito Rabat torna in sella, inizia l’avventura con la Ducati Panigale V4R (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 31enne Tito Rabat, già vincitore del campionato del mondo Moto2 nel 2014, dopo anni passati a correre nella massima categoria in sella alla Ducati, nel 2021 sarà un pilota superbike. La casa italiana ha dato al pilota spagnolo l’opportunità di gareggiare nel campionato derivate di serie con la Panigale V4R. Rabat, data la sua esperienza tra i prototipi, sarà sicuramente un aiuto prezioso per i tecnici, nonchè un avversario pericoloso per tutti i piloti. Le prove sono cominciate subito, nei giorni scorsi il pilota ha avuto modo di provare la moto che userà nella stagione 2021 sul tracciato di Misano. La nebbia mattutina non ha scoraggiato il pilota che ha chiuso la giornata con ben 70 giri del circuito. “Ho potuto scoprire un pò la Ducati Panigale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 31enne, già vincitore del campionato del mondo Moto2 nel 2014, dopo anni passati a correre nella massima categoria inalla, nel 2021 sarà un pilota superbike. La casa italiana ha dato al pilota spagnolo l’opportunità di gareggiare nel campionato derivate di serie con laV4R., data la sua esperienza tra i prototipi, sarà sicuramente un aiuto prezioso per i tecnici, nonchè un avversario pericoloso per tutti i piloti. Le prove sono cominciate subito, nei giorni scorsi il pilota ha avuto modo di provare la moto che userà nella stagione 2021 sul tracciato di Misano. La nebbia mattutina non ha scoraggiato il pilota che ha chiuso la giornata con ben 70 giri del circuito. “Ho potuto scoprire un pò la...

la Ducati Panigale V4 R del Team Barni Racing, con cui il pilota spagnolo affronterà la stagione 2021 del Mondiale SBK . Un cambio netto per Tito , che dopo 14 anni nel paddock della Motomondiale si ...

Ecco il video del debutto di Tito. La prima uscita dai box di Rabat con la Panigale del team Barni Test SBK: Aruba e Barni scendono in pista a Misano - FOTO

SBK. Giornata di test a Misano per i team Barni e Aruba

Una mezza giornata di test a Misano per le due squadre Ducati. I piloti hanno girato solo nel pomeriggio a causa della nebbia. Assente GoEleven senza il capo tecnico inglese ...

