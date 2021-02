Roma | frana un terreno ai Parioli | chiusa una strada | traffico deviato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Paura anel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, per lo smottamento di un, unadi un costone di roccia alto 20 metri. E’ successo su viale Maresciallo Pilsudski al civico 32: su disposizione dei Vigili del Fuoco via Archimede è stataalda via Barnaba Tortolini a via San Valentino. I mezzi Atac stanno deviando il loro percorso. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose. Sul posto le pattuglie del II Gruppodella Polizia Locale diCapitale e i Vigili del Fuoco. E’ intervenuto anche il Funzionario di Servizio per un’accurata valutazione dello smottamento. ...