Renault vola in borsa Potrebbe essere il partner per la Apple Car

Fa il botto Renault in borsa a Parigi (+5,6%) su ipotesi di una possibile alleanza della casa transalpina con Apple per l'auto elettrica che il colosso di Cupertino intende lanciare per cercare di allargare la gamma dei propri prodotti sfruttando la forza del brand della mela. Secondo indiscrezioni di stampa il produttore degli iPhone

Ultime Notizie dalla rete : Renault vola Borsa: Europa chiude di slancio con trimestrali Usa, a Milano (+1%) vola Unicredit - 3

A Parigi (+0,93% il Cac40), ha chiuso in testa al segmento principale Renault (+3,25%). L'Ibex35 a Madrid ha guadagnato lo 0,86%, mentre il Ftse100 a Londra ha avuto un rialzo piu' modesto (+0,23%). ...

Biden verso il trionfo in Georgia: petrolio, oro e Btp ok

VOLA L'ETF SULL'ORO. METALLO GIALLO IN RALLY Quinto rialzo consecutivo dell'oro, con la quotazione ... Il broker ha aggiornato la loro copertura sul comparto auto e componentistica, inserendo Renault ...

Ipotesi di alleanza con Apple: e il titolo Renault vola Corriere del Ticino Renault festeggia i 60 anni di un’icona: la 4L

Il 2021 è l’anno del 60° anniversario di Renault 4L, un’auto che ha venduto, in più di 30 anni, qualcosa come 8 milioni di unità, tanto da diventare una vera e propria icona per la Casa francese. Per ...

Ipotesi di alleanza con Apple: e il titolo Renault vola

Sale Renault alla borsa di Parigi (+5% a 40,34 euro) sull’ipotesi di una possibile alleanza con Apple per l’auto elettrica che il colosso di Cupertino intende produrre. Secondo indiscrezioni di stampa ...

