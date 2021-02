Più forte è l’Ue, più forti sono Usa e Nato. Parola di Macron (Di venerdì 5 febbraio 2021) Europa, Nato, Cina, Russia, Iran ma anche digitale. Di tutto questo ha parlato ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron intervenendo al primo evento dello Europe Center, la nuova iniziativa del prestigioso think tank statunitense Atlantic Council che la prossima settimana ospiterà presente del Consiglio europeo Charles Michel. Il capo dell’Eliseo ha colto l’occasione per rinsaldare l’asse con la nuova amministrazione statunitense di Joe Biden. Un rapporto facilitato anche dal legame particolare con la Francia di Antony Blinken, il nuovo segretario di Stato a Washington. Come notava alcuni giorni fa Marta Dassù su Repubblica, “in teoria, la Francia che aspira alla ‘sovranità strategica’ dell’Uunione europea dovrebbe essere un interlocutore più difficile per Washington, per esempio in materia di tassazione digitale. Ma la storia ha smentito ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Europa,, Cina, Russia, Iran ma anche digitale. Di tutto questo ha parlato ieri sera il presidente francese Emmanuelintervenendo al primo evento dello Europe Center, la nuova iniziativa del prestigioso think tank statunitense Atlantic Council che la prossima settimana ospiterà presente del Consiglio europeo Charles Michel. Il capo dell’Eliseo ha colto l’occasione per rinsaldare l’asse con la nuova amministrazione statunitense di Joe Biden. Un rapporto facilitato anche dal legame particolare con la Francia di Antony Blinken, il nuovo segretario di Stato a Washington. Come notava alcuni giorni fa Marta Dassù su Repubblica, “in teoria, la Francia che aspira alla ‘sovranità strategica’ dell’Uunione europea dovrebbe essere un interlocutore più difficile per Washington, per esempio in materia di tassazione digitale. Ma la storia ha smentito ...

Ultime Notizie dalla rete : Più forte Lotta al cancro: l'UE presenta un piano di "etichettatura nutrizionale obbligatoria" per il 2023

...- 05/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp In Italia e nel mondo in generale sempre più gente ... La proposta ha trovato forte dissenso da parte dell' Associazione industriali delle carni e dei ...

Dracula, Chloé Zhao dirige un film western e di fantascienza

Dracula , il più celebre vampiro di sempre, sta per tornare su grande schermo, ma non in un adattamento fedele ... mentre regia e sceneggiatura sono in mano a Chloé Zhao , autrice in forte ascesa dopo ...

