Neanche le Grecia è convinta: no al vaccino AstraZeneca agli over 65 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Marios Themistokleus, capo dell'autorità greca de regolamentazione dei farmaci, ha annunciato che la Grecia non somministrerà il vaccino contro il covid prodotto da AstraZeneca alle persone di età ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) Marios Themistokleus, capo dell'autorità greca de regolamentazione dei farmaci, ha annunciato che lanon somministrerà ilcontro il covid prodotto daalle persone di età ...

GustavGiving : @EuroMasochismo Non ci arrivano Eminenza, ci vuole la ragione e poi la Grazia. Questi non arrivano neanche al buo… - minaspinks : questo mi ricorda quando svegliarono la mia classe allo stesso modo sul traghetto per la grecia, solo che la musica… - nio_fivestars : @__RiK__ bha speriamo bene. Io non nutro grandi speranze, ma non credo neanche verremo ridotti come la Grecia. Quel… - Mariali53079372 : @matteosalvinimi Io nn pongo pregiudizi, ma nn dimentico neanche chi è #Draghi! È colui che ha mandato in default l… - 0zen_ : @barbybpgirl Manco ci perdo tempo a parlare con quelli...ci fosse stata la BCE a guida tedesca (e di fatto lo era m… -