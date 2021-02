Milan, Bennacer: “Scudetto? Ci concentriamo solo sulla prossima gara” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Quando sei primo devi pensare allo Scudetto ma mancano ancora tante partite e noi dobbiamo concentrarci solo sulla prossima gara, dobbiamo pensare partita dopo partita, al nostro interno non parliamo di Scudetto”. Queste le dichiarazioni di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan prossimo al rientro in campo dopo un lungo stop, in merito alla questione Scudetto. “Quando vedevo la squadra giocare, volevo essere lì ad aiutare tutti ma fa parte di questo lavoro, dovevo gestire bene questo tipo di infortunio – ha spiegato ai canali ufficiali rossoneri – Poi è chiaro che siamo una squadra e che io sia in campo o meno, quando perdiamo perdo anche io”. Per quanto riguarda i nuovi acquisti del club come Mandzukic, Meitè e Tomori: “Siamo una ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Quando sei primo devi pensare alloma mancano ancora tante partite e noi dobbiamo concentrarci, dobbiamo pensare partita dopo partita, al nostro interno non parliamo di”. Queste le dichiarazioni di Ismael, centrocampista delprossimo al rientro in campo dopo un lungo stop, in merito alla questione. “Quando vedevo la squadra giocare, volevo essere lì ad aiutare tutti ma fa parte di questo lavoro, dovevo gestire bene questo tipo di infortunio – ha spiegato ai canali ufficiali rossoneri – Poi è chiaro che siamo una squadra e che io sia in campo o meno, quando perdiamo perdo anche io”. Per quanto riguarda i nuovi acquisti del club come Mandzukic, Meitè e Tomori: “Siamo una ...

