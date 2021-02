L'ex sindaco 81enne che scala il Tonale per protestare contro la cittadinanza negata a Liliana Segre (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Comune a guida leghista aveva rifiutato la proposta dell'Anpi. Per protesta Paolino Parzani è salito in sella alla sua bicicletta d'epoca per una impresa davvero epica, sotto la neve Leggi su today (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Comune a guida leghista aveva rifiutato la proposta dell'Anpi. Per protesta Paolino Parzani è salito in sella alla sua bicicletta d'epoca per una impresa davvero epica, sotto la neve

