“Laura perdonami” | torna il sequel dei tradimenti in famiglia… sotto le dirette di Conte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La storia dipiù famosa in Italia “” (quella raccontataledi) continua a regalare altri colpi di scena. Tutti si ricordano della poverail cui marito ha messo incinta la sorella, dopo una serie di sviluppi la storia prende sempre di più una piega particolare:e la sorella sarebbero figlie illegittime dello “zio Mario” “Se avessi saputo che tu e tua sorella eravate figlie illegittime dello zio Mario non mi sarei mai avvicinato a voi due. Ora non so come gestire anche il rapporto con tua sorella e il nostro figlio/cugino di secondo grado” e come sempre, l’immancabile: “, ti scrivo con le lacrime agli occhi…!“. Ora dobbiamo solo aspettare il ...