Junior Cally | “Amore di mezzo” è il nuovo singolo

(Di venerdì 5 febbraio 2021)torna con unbrano dal titolo “di”(Sony Music), disponibile da oggi venerdì 5 febbraio in radio e in digitale. “di” scritta dallo stessoinsieme a Jacopo Ettorre e prodotta da Jeremy Buxton, è una ballad rap dove le rime scorrono tra malinconiche polaroid e i ricordi di una relazione ormai giunta al capolinea. Unconsumato en plein air tra le spiagge di Fuerteventura e i sedili dell’auto dove far l’a tutta velocità e togliersi i vestiti alla rinfusa con la paura di essere scoperti:, il video di “di” è stato girato a Fuerteventura Ti ...

... infine, Amore di mezzo l'ennesimo pezzo a legare it - pop a confidential rap firmato questa volta da. Sul dettaglio completo delle uscite del weekend vi rimandiamo alla sezione ...Amore Di Mezzo diè un ritorno inaspettato. La partecipazione al Festival di Sanremo 2020 del rapper con il brano No Grazie è ricordata principalmente per le polemiche sulla sua carriera, ma la potenza del ...Junior Cally torna con un nuovo brano dal titolo "Amore di mezzo", disponibile da venerdì 5 febbraio in radio e in digitale.