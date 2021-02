Italiano: “Per adesso siamo concentrati sul campo, le voci societarie non ci toccano” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma per domani pomeriggio. Ecco le sue parole, iniziando dal vicino passaggio di proprietà del club ligure: “Squadra abbandonata a sé stessa? No, in questo momento, oltre alle voci venute fuori da pochi giorni, la squadra è concentratissima sul campo. E’ cambiato nulla, oltre aver letto e sentito tutto ciò che si è scritto, ma la situazione sul campo non è diversa. Se in futuro cambierà qualcosa ce lo faranno sapere ma per noi in questo momento è tutto tale e quale a prima”. Si è chiuso il mercato e non è arrivato il terzino destro…“Sulla corsia di destra avevamo bisogno di qualcosa. Mattiello presto tornerà in gruppo, sta riprendendo, lo sfrutteremo. Ferrer uguale, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tecnico dello Spezia Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma per domani pomeriggio. Ecco le sue parole, iniziando dal vicino passaggio di proprietà del club ligure: “Squadra abbandonata a sé stessa? No, in questo momento, oltre allevenute fuori da pochi giorni, la squadra èssima sul. E’ cambiato nulla, oltre aver letto e sentito tutto ciò che si è scritto, ma la situazione sulnon è diversa. Se in futuro cambierà qualcosa ce lo faranno sapere ma per noi in questo momento è tutto tale e quale a prima”. Si è chiuso il mercato e non è arrivato il terzino destro…“Sulla corsia di destra avevamo bisogno di qualcosa. Mattiello presto tornerà in gruppo, sta riprendendo, lo sfrutteremo. Ferrer uguale, ...

