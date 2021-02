Inter | Stellini | “Grande prova a Firenze dopo partita dispendiosa con la Juve”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 6 febbraio 2021) L'inaugura la 21^ giornata di Serie A espugnando il "Franchi" con una vittoria netta e meritata contro la Fiorentina. Match mai in discussione e deciso da una rete per tempo: Barella sblocca il match pocola mezz'ora con uno spettacolare destro a giro, Perisic fissa il 2-0 definitivo mettendo in cassaforte i tre punti su assist di Hakimi.Questa l'analisi di, che ha guidato la squadra dalla panchina vista l'ultima giornata di squalifica da scontare per Antonio Conte:Che valore si può dare a questa vittoria? "unagiocata tre giorni fa non era semplice venire ae disputare questa. Adesso i punti pesano per tutti e non era facile con soli due giorni di recupero avere questo controllo della ...