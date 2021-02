Genoa - Napoli, probabile formazione: Gattuso ha un dubbio in attacco (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo il quotidiano Il Mattino, Gattuso avrebbe qualche dubbio sulla probabile formazione da schierare domani. Ecco quanto riporta il giornale: 'Mister Gennaro Gattuso e il suo vice Riccio ... Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo il quotidiano Il Mattino,avrebbe qualchesullada schierare domani. Ecco quanto riporta il giornale: 'Mister Gennaroe il suo vice Riccio ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - buoncalcio : Occhi su Genoa-Napoli: a tu per tu con Gianni Di Marzio - Notiziedi_it : Genoa-Napoli: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - buoncalcio : Genoa, Ballardini: “Il Napoli ha spessore tecnico e fisico. Contenti di Scamacca”. Shomurodov da valutare… - NunzioMarrazzo : Napoli. Seduta mattutina per i partenopei: Insigne tra personalizzato e lavoro con il gruppo ?? #Calcio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Napoli D'Amico: 'Napoli, occhio al Genoa. A Osimhen serve tempo per recuperare'

NAPOLI - Andrea D'Amico , agente (tra gli altri) di Mimmo Criscito , ha commentato a Radio Marte la sfida di sabato sera tra Napoli e Genoa: " Ballardini è un uomo saggio e un allenatore preparato, con poche mosse ha fornito l'equilibrio che il Grifone non aveva più. I risultati gli stanno dando ragione. Credo che la ...

Genoa - Napoli, probabile formazione: Gattuso ha un dubbio in attacco

Con il dubbio che uno tra Lorenzo Insigne e Hirving Lozano possa inizialmente partire dalla panchina.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Chiariello su Genoa - Napoli 'Sarà la prova ...

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: ancora Destro-Shomurodov di punta TUTTO mercato WEB Formazione Napoli, tanti dubbi per Gattuso: da Meret a Di Lorenzo e Insigne

Tanti dubbi in casa Napoli verso il Genoa e ancora una volta Gattuso non parlerà in conferenza stampa. In porta, solito testa a testa tra Meret e Ospina con l’italiano in leggerissimo vantaggio.

